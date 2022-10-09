سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيلون ماسك يحذر من نهاية العالم بمثل روسي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-09T20:05:02+0000
إيلون ماسك يحذر من نهاية العالم بمثل روسي

شفق نيوز / حذر رجل الأعمال الأمريكي، المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، يوم الأحد، ممّا أسماه "كارثة نهاية العالم التي لا مفر منها"، في ظل التصعيد الحاصل في العالم على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وكتب ماسك، في تغريدة له على تويتر: "هناك مثل روسي شهير حول هذا النوع من السلوك.. في أحد الأيام تحدث قروي فقير مع سمكة سحرية تتكلم وأعلنت استعدادها لأن تحقق له أمنية واحدة... فكر القروي بسعادة غامرة في خياراته.. ربما قلعة؟ أو حتى أفضل.. ألف قطعة من الذهب؟.. سفينة أشق بها البحار؟".

وأضاف "عندما أوشك القروي على اتخاذ قراره قاطعته السمكة السحرية، وقالت له إن هناك شرطاً واحداً مهماً، مهما كان ما تحصل عليه، سيحصل جارك على اثنين من الشيء نفسه، فحينها قال القروي دون تردد، في هذه الحالة، أغمض إحدى عيني من فضلك".

وعلق ماسك على المزحة قائلا: "العين بالعين ستجعل الجميع عميان".

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن تعليق رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، لم يكن من فراغ، فقد جاء مطابقا لنداء وجهه الراحل مهاتما غاندي، من أجل السلام والمصالحة، حيث حذر من أن "العمل بمبدأ العين بالعين ينتهي بجعل العالم كله أعمى".

related

قائد الجيش البريطاني: سنقاتل داخل اوروبا في حرب عالمية ثالثة

Date: 2022-06-19 17:36:37
قائد الجيش البريطاني: سنقاتل داخل اوروبا في حرب عالمية ثالثة

تفجير على جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق

Date: 2022-10-08 06:58:32
تفجير على جسر القرم.. بوتين يوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق

طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

Date: 2022-03-01 18:40:42
طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة وموسكو تتوعد بالرد

الصين تنأى بنفسها عن الصراع الروسي الاوكراني

Date: 2022-04-02 07:33:00
الصين تنأى بنفسها عن الصراع الروسي الاوكراني

واشنطن تستعرض أسباب أزمة الغذاء وتقول إن "جيش بوتين" يصادر القمح

Date: 2022-06-22 17:45:35
واشنطن تستعرض أسباب أزمة الغذاء وتقول إن "جيش بوتين" يصادر القمح

كييف تحرج موسكو بـ"أمهات" الجنود الروس الأسرى

Date: 2022-03-02 14:56:28
كييف تحرج موسكو بـ"أمهات" الجنود الروس الأسرى

حصيلة أممية لضحايا الحرب الروسية الاوكرانية من المدنيين

Date: 2022-04-04 04:47:37
حصيلة أممية لضحايا الحرب الروسية الاوكرانية من المدنيين

امريكا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري في أوكرانيا

Date: 2022-06-28 20:49:48
امريكا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري في أوكرانيا