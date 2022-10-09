إيلون ماسك يحذر من نهاية العالم بمثل روسي

شفق نيوز / حذر رجل الأعمال الأمريكي، المدير التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، يوم الأحد، ممّا أسماه "كارثة نهاية العالم التي لا مفر منها"، في ظل التصعيد الحاصل في العالم على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وكتب ماسك، في تغريدة له على تويتر: "هناك مثل روسي شهير حول هذا النوع من السلوك.. في أحد الأيام تحدث قروي فقير مع سمكة سحرية تتكلم وأعلنت استعدادها لأن تحقق له أمنية واحدة... فكر القروي بسعادة غامرة في خياراته.. ربما قلعة؟ أو حتى أفضل.. ألف قطعة من الذهب؟.. سفينة أشق بها البحار؟".

وأضاف "عندما أوشك القروي على اتخاذ قراره قاطعته السمكة السحرية، وقالت له إن هناك شرطاً واحداً مهماً، مهما كان ما تحصل عليه، سيحصل جارك على اثنين من الشيء نفسه، فحينها قال القروي دون تردد، في هذه الحالة، أغمض إحدى عيني من فضلك".

وعلق ماسك على المزحة قائلا: "العين بالعين ستجعل الجميع عميان".

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإن تعليق رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، لم يكن من فراغ، فقد جاء مطابقا لنداء وجهه الراحل مهاتما غاندي، من أجل السلام والمصالحة، حيث حذر من أن "العمل بمبدأ العين بالعين ينتهي بجعل العالم كله أعمى".