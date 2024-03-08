يقدم مليوني وجبة يوميا.. تفاصيل عن ميناء البنتاغون المؤقت في غزة

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، إن الميناء المؤقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لإيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه "عدة أسابيع"، وربما تتضمن العملية ألف جندي أمريكي، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف إلى تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا".

وذكر البنتاغون أن "العملية ربما تتضمن ألف جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة".

وتابع أن "واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة".