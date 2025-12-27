إيقاف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

شفق نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية، يوم السبت، أن تايلاند وكمبوديا توصلا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، وذلك بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين البلدين.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، وقع الطرفان اتفاقاً لوقف إطلاق النار في كوالالمبور تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها.