إيقاف النشاط التجاري في مهران بسبب الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، إيقاف النشاط التجاري لجمارك مهران في محافظة إيلام غرب إيران لمدة 25 يوماً اعتباراً من اليوم.

وجاء القرار بحسب السلطات، لإفساح المجال أمام تردد زوار الزيارة الأربعينية إلى في مدينة كربلاء العراقية.

يشار إلى أن الأسبوع الجاري شهد بدأ التوافد نحو مدينة كربلاء سيراً على الأقدام من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي ستصادف في يوم 20 من شهر صفر بالتقويم الهجري، 19 أو 20 آب/ أغسطس الجاري.