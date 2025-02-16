إيقاف الرحلات الجوية بين إيران ولبنان

شفق نيوز/ أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسين بور فرزانه، يوم الأحد، إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى لبنان حتى الثامن عشر من الشهر الجاري بطلب من الجانب اللبناني.

وفي تصريح للصحفيين، علّق بور فرزانة على خبر تهديد اسرائيل باستهداف الطائرات الإيرانية المتجهة إلى لبنان، قائلا: "إنني لم اسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الإيرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، أنه نظرا للظروف الأمنية الخاصة في بيروت والغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الايرانية المتجهة الى هذا البلد حتى الـ 18 من شهر شباط/فبراير الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة".

وأكد المسؤول، بأن منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذا الأمر يوميا مردفا "إننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".

وكان محتجون قطعوا، الخميس الماضي، طريق مطار بيروت اعتراضا على عدم السماح لطائرة إيرانية على متنها ركاب لبنانيون بالتوجه إلى المطار والهبوط فيه.

هذا ورفضت إيران طلب لبنان هبوط طائرتين تابعتين لـ"طيران الشرق الأوسط" لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران، بعد رفض لبنان هبوط طائرة إيرانية في بيروت.

وقال السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، إن طهران ترحب برحلات الخطوط الجوية اللبنانية، ولكن ليس على حساب إلغاء الرحلات الإيرانية إلى لبنان.