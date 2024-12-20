يعمل بتمويل إيراني.. إسرائيل تعلن اغتيال أحد "أبرز قادة المقاومة" في طولكرم

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل أحد "أبرز قادة المقاومة" في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك تم في وقت سابق اليوم القضاء في غارة جوية على الإرهابي المدعو طارق الدوش من أبرز قادة الشبكة الإرهابية في طولكرم".

وأضاف: "كان المدعو الدوش يجند مجموعة من العناصر الإرهابية والذين تم تسليحهم بتمويل إيراني عبر عناصر قيادية إرهابية في لبنان مرتبطة بعائلة مقدح بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية".

وأوضح المتحدث أن: "الشبكة الإرهابية في طولكرم مسؤولة عن سلسلة عمليات إطلاق نار نحو قوات جيش الدفاع وحواجز عسكرية إلى جانب بلدات محاذية للسياج الأمني في منطقة طولكرم. كما خططوا لتنفيذ اعتداءات داخل الأراضي الإسرائيلية".

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل "دوسم عوفي وهو ناشط عسكري بارز في شبكة حماس الإرهابية في طولكرم، في نفس الغارة، بالإضافة إلى مخربين أخرين".