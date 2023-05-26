يعجز الغرب عن إيقافه.. طريق مباشر لنقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا

شفق نيوز/ تبدو مياه بحر قزوين هادئة بشكل مخادع، هذا الطريق البحري، الذي يُعَد مساراً مباشراً بين إيران وروسيا، مشغول بشكل متزايد بحركة الشحن، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة المشتبه بها من إيران إلى روسيا.

ويكشف خبراء وتقارير ومعلومات تناولتها شبكة CNN الأمريكية، قصة هذا الطريق، وعدم امكانية الغرب على إيقافه.

حكاية الطريق البحري

مع تعمق التعاون بين إيران وروسيا، يُستخدَم طريق بحر قزوين لنقل الطائرات المسيَّرة والرصاص وقذائف الهاون التي اشترتها الحكومة الروسية من النظام الإيراني لتعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا، وفقاً لخبراء.

وتُظهِر بيانات التتبع أن السفن في المنطقة أصبحت "مظلمة" بشكل متزايد -مما يشير إلى نية متزايدة للتعتيم على حركة البضائع.

في العام الماضي، كشفت بيانات من شركة لويدز ليست إنتيليجنس، المتخصصة في تحليل التجارة البحرية العالمية، عن ارتفاع حاد في سبتمبر/أيلول في عدد الثغرات في بيانات تتبع السفن في بحر قزوين، جاء ذلك بعد وقت قصير من قول الحكومتين الأمريكية والأوكرانية إن موسكو حصلت على طائرات مسيَّرة من طهران الصيف الماضي.

وازداد استخدام روسيا للطائرات المسيَّرة الإيرانية في الخريف، بما في ذلك ضد البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا.

ويقول محللون إن حلفاء أوكرانيا الغربيين لن يكون لديهم سوى القليل من القوة لوقف عمليات تسليم الأسلحة هذه.

كانت هناك قفزة عامة في عدد السفن التي أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها في بحر قزوين بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من عام 2022. ولا يزال عدد الفجوات في بيانات تتبع السفن مرتفعاً حتى الآن في عام 2023، وفقاً لبيانات شركة لويدز.

هذه الظاهرة مدفوعة إلى حد كبير بالسفن التي ترفع العلم الروسي والتي ترفع العلم الإيراني، وعلى وجه الخصوص، نوع سفن الشحن القادرة على حمل الأسلحة، وفقاً لبريدجيت دياكون، محللة البيانات ومراسلة شركة لويدز.

شحنات وسفن يصعب تتبعها

يتطلب قرار المنظمة البحرية الدولية من معظم السفن أن تحمل نظام تتبع يوفر تلقائياً معلومات الموقع وتحديد الهوية للسفن الأخرى والسلطات الساحلية. لأسباب تتعلق بالسلامة، من المفترض أن تقوم أنظمة التعرف التلقائي هذه بإرسال البيانات في جميع الأوقات، مع استثناءات محدودة. لكن السفن قادرة على إيقاف تشغيل هذه الأنظمة، وهو تكتيك يمكن استخدامه لإخفاء أجزاء من رحلتها، أو إخفاء الوجهات، أو التعتيم التام عند الاتصال بالميناء.

حدثت معظم الثغرات في بيانات التتبع لسفن الشحن التي ترفع العلم الروسي والتي ترفع العلم الإيراني بالقرب من موانئ أمير أباد وأنزلي في إيران، وكذلك في نهر الفولغا الروسي ومينائها في أستراخان، وفقاً لشركة لويدز.

باستخدام بيانات من مارينترافيك، وهي شركة تتبع وتحليلات بحرية، تتبعت شبكة CNN الأمريكية سفينتين ترفعان العلم الروسي وسفينتين ترفعان العلم الإيراني، يقول المحللون إنها أظهرت "سلوكاً مشبوهاً" منذ الغزو الشامل، ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بتجارة الأسلحة.

ظهرت عدة أنماط -يمكن رؤية بعض السفن وهي تقوم بالرحلة من الموانئ الإيرانية إلى أستراخان، رغم أنها لم تقم بإجراء مكالمة ميناء رسمية هناك. يمكن رؤية السفن الأخرى التي سلط الخبراء الضوء على أنها مشبوهة عند اقترابها من ميناء أمير أباد الإيراني وميناء أستراخان الروسي، أو يمكن رؤيتها وهي تقوم بإيقاف تشغيل بيانات التتبع الخاصة بها لفترات طويلة من الزمن.

ورغم أن المحللين يقولون إنه من الصعب بشكل قاطع معرفة البضائع الموجودة على هذه السفن، باستثناء روايات شهود العيان أو صور الأقمار الصناعية، فإن أنماط النشاط المشتبه به في بحر قزوين تدعم تقارير الاستخبارات الغربية عن صادرات الطائرات المسيَّرة الإيرانية إلى روسيا.

سكة حديد من إيران إلى روسيا

في الأسبوع الماضي، وقع بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي صفقة لتمويل وبناء خط سكة حديد إيراني كجزء من المراحل الأولى لإنشاء "شريان نقل بين الشمال والجنوب"، بحسب الكرملين.

وقال بوتين إن خط السكة الحديد -الذي سيكون له فرع مركزي يمتد على طول بحر قزوين- سيساعد في ربط الموانئ الروسية على بحر البلطيق بالموانئ الإيرانية في المحيط الهندي والخليج، مما يساعد على تعزيز التجارة العالمية لكلا البلدين.

وفي مارس/آذار، قال وزير المالية الإيراني إحسان خاندوزي لصحيفة Financial Times البريطانية: "نحن نصف علاقاتنا مع روسيا بأنها استراتيجية ونعمل معاً في العديد من الجوانب، لا سيما العلاقات الاقتصادية".

تعتبر الولايات المتحدة، إلى جانب الحلفاء الأوروبيين، أن نقل الأسلحة من طهران إلى روسيا ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي مُرِّرَ للمصادقة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والسيطرة على نقل الأسلحة من إيران.

يتطلع المسؤولون الأمريكيون أيضاً إلى تعزيز تطبيق العقوبات لمنع وصول إيران إلى التقنيات الأمريكية والغربية المستخدمة في الطائرات المسيَّرة. في يناير/كانون الثاني، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون لشبكة CNN في بيان: "نحن نبحث عن طرق لاستهداف إنتاج الطائرات المسيَّرة الإيرانية من خلال العقوبات، وضوابط التصدير، والتحدث إلى الشركات الخاصة التي استُخدِمَت الأجزاء التي تصنِّعها في الإنتاج".

وفي أبريل/نيسان، قام نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الأسطول الخامس الأمريكي، بزيارة كل من تركمانستان وكازاخستان للاجتماع مع المسؤولين في المنطقة ومناقشة "مجموعة من الموضوعات بما في ذلك تعزيز الشراكات مع البحرية الأمريكية وتسريع الابتكار في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن البحري الإقليمي"، حسبما قال تيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس لشبكة CNN. 0.

أسلحة مُرسَلة جواً

اتهمت أوكرانيا وحكومات غربية ومحللون أمنيون إيران بإرسال أسلحة وإمدادات إلى روسيا عن طريق الجو.

قامت ثلاث شركات طيران إيرانية مملوكة للدولة و"واحدة من المفترض أن تكون خاصة" تسمى ماهان إير بتسليم طائرات مسيَّرة ونقل "مدربين" إلى موسكو، وفقاً لبيان صادر في مارس/آذار 2022 عن مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، وهو هيئة رسمية. في عام 2011، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة ماهان إير لنقل الأسلحة والمقاتلين والإمدادات لفيلق القدس الإيراني.

وفي العام الماضي، حددت وزارة التجارة الأمريكية أربع طائرات شحن إيرانية تقول إنها طارت إلى روسيا في انتهاك لضوابط التصدير الأمريكية، حيث ربطت السلطات الأمريكية تلك الطائرات بـ"نقل المواد إلى روسيا". وقال بيان التجارة الأمريكية إن دعم مثل هذه الطائرات ينتهك ضوابط التصدير الأمريكية، في ضوء "دعم إيران لآلة الحرب الروسية، بما في ذلك التزويد الأخير بطائرات مسيَّرة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعترف النظام الإيراني بأنه باع "عدداً محدوداً من الطائرات المسيَّرة" لروسيا، لكن وزير الخارجية أصر على أن الأسلحة قُدِّمَت "في الأشهر التي سبقت بدء الحرب في أوكرانيا". وتصر إيران على أن البيع لا ينتهك أحكام الأمم المتحدة.

وتواصل روسيا، التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل/نيسان، الاستهزاء بالعقوبات الغربية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العام الماضي، إن التقارير التي تفيد بأن البلاد تستخدم طائرات مسيَّرة هي "استنتاجات لا أساس لها من الصحة"، رغم أن أوكرانيا وحلفاءها وخبراء تعقب الأسلحة وجدوا أدلة كثيرة على استخدامها في أوكرانيا.

ويتوقع المحللون أن تظل مستويات النشاط والاتصالات "المظلمة" بالموانئ في بحر قزوين مرتفعة في عام 2023، وأن نفوذ موسكو على أكبر مسطح مائي داخلي في العالم لن يخضع للرقابة.