إيطاليا: لسنا طرفا في الحرب على إيران

شفق نيوز - روما

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، موقف بلادها الرافض للانخراط في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، منددة بشدة بوقوع ضحايا مدنيين إثر ضربة استهدفت مدرسة في إيران، ومطالبة بفتح تحقيق "سريع" في الحادثة.

وقالت ميلوني في احاطة تحت قبة البرلمان الايطالي عن الاوضاع في المنطقة واوروبا، "علينا ألا ننخدع بأن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بإمكانها أن تتجنب المدنيين".

وشددت على " إننا ليست طرفا في الحرب على إيران، ولا نريد الدخول في أي عمليات قتالية، ولكن سنعود إلى البرلمان لاتخاذ أي قرار يتعلق بأي مشاركة قتالية أو هجومية".

كما وأعربت ميلوني، عن إدانتها لاستهداف المدنيين في لبنان، مطالبة بحماية المجتمع المسيحي في المنطقة.

وقالت أيضا إنه: "يجب ضمان أمن مواطنينا المشاركين في قوات حفظ السلام بلبنان"، محملة، إسرائيل مسؤولية "الاعتداء" على المهمة الأممية.