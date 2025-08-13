إيطاليا.. غرق 20 مهاجراً والبحث جارٍ عن مفقودين

شفق نيوز- روما

أفادت وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بغرق ما لا يقل عن 20 مهاجراً عندما انقلب قاربهم قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأوضحت وكالة شؤون اللاجئين، أن القارب كان على متنه نحو 100 مهاجر، وما يزال أكثر من 12 آخرين في عداد المفقودين.

وانتشلت السلطات الإيطالية جثث عشرين مهاجراً وتواصل البحث عما يتراوح بين 12 و17 من الأحياء.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية، فيليبو أونجارو، إنه تم نقل 60 ناجياً إلى أحد المراكز في لامبيدوسا.

ووفق روايات الناجين، كان القارب يقل ما يتراوح بين 92 و97 مهاجراً عندما غادر ليبيا.