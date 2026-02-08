إيطاليا.. أعمال تخريب وشغب رفضاً لاستضافة الألعاب الأولمبية

من الصدامات بين الشرطة والمحتجين في ميلانو (أ. ب)

شفق نيوز- روما

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، يوم الأحد، المتظاهرين المناهضين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بأنهم "أعداء إيطاليا" إثر ضلوع عشرات منهم بأعمال شغب واشتباكات وتخريب لسكك حديدية في مدينة ميلانو تزامناً مع اليوم الأول من المنافسات.

وشهدت مدينة ميلانو، أمس السبت، خروج آلاف المتظاهرين (نحو 10 آلاف) إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه تكاليف اجتماعية واقتصادية وبيئية مرتبطة باستضافة الألعاب الشتوية.

لكن مجموعة صغيرة (نحو 100 محتج) انفصلت عن المظاهرة الرئيسية وألقت ألعاباً نارية وقنابل دخان وزجاجات باتجاه قوات الشرطة، مما اضطر السلطات لاستخدام مدافع المياه للسيطرة على الوضع بعد اعتقال عدد (حوالي 6) من المشاركين في الاعتداءات.

وفي منشور على فيسبوك، وصفت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المتورطين في الشغب والتخريب بأنهم "أعداء إيطاليا والإيطاليين"، معتبرة أنهم يسعون عمداً إلى إيصال صورة فوضوية عن البلاد في لحظة تحظى فيها إيطاليا بمتابعة عالمية مكثفة.

وأشادت ميلوني في المقابل بآلاف المتطوعين والعاملين الذين يسعون إلى إنجاح الأولمبياد وتقديم صورة إيجابية عن الدولة المضيفة.

وتعمقت المخاوف بعدما أعلنت وزارة النقل الإيطالية أن التخريب الذي استهدف السكك الحديدية في شمال البلاد قد يكون "عملاً منسقاً"، مؤكدة فتح تحقيق واسع للتأكد من إنْ كانت هذه الاعتداءات تحمل طابعاً إرهابياً.

وشملت الوقائع قطع كابلات طاقة، وإشعال النار في صناديق كهربائية، والعثور على عبوة متفجرة بدائية الصنع على أحد الخطوط الحيوية بين منطقتَيْ بولونيا وبادوا، مما أدى إلى تعطل في رحلات القطارات وتأخيرات تجاوزت الساعتين والنصف.

وذكرت وكالة "أنسا" أن ما وُصف بحوادث التخريب استهدفت حوالي الساعة 6 صباحاً أمس السبت أولاً محطة بولونيا المركزية، التي تدير حركة السكك الحديدية بين شمالي إيطاليا وجنوبها وهي شريان رئيسي يربط الجنوب بمدن الشمال مثل ميلانو وفينيسيا، وأن "عمليات التخريب" طالت القطارات في منطقة بيسارو على الساحل الأدرياتيكي.

وفي ظل هذه التطورات، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية رفضها لأي شكل من أشكال العنف، مشددة على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، لكنها اعتبرت الاعتداءات على البنية التحتية "خطاً أحمر" يهدد سلامة الألعاب ورسالتها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم اللجنة أن الأولمبياد يهدف إلى بث رسالة وحدة وسلام، داعياً إلى عودة الهدوء لضمان سير المنافسات دون تعطيل أو مخاطر أمنية إضافية.