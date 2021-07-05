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إيطاليا تفكك شبكة لتمويل "الإرهاب"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-05T15:00:44+0000
إيطاليا تفكك شبكة لتمويل "الإرهاب"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإيطالية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شبكة لتمويل تنظيم داعش في أوروبا والشرق الأوسط.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص حولوا ما إجماليه 30 ألف يورو من مدينة أندريا جنوب شرقي إيطاليا إلى 42 شخصا من جامعي الأموال للجماعات "الإرهابية" في دول بينها صربيا وألمانيا وتركيا والأردن وتايلاند وروسيا.

وقال مسؤول في شرطة الضرائب الإيطالية، إن التحقيقات التالية أظهرت أن ذات المتلقين لتلك الأموال تلقوا ما يصل إلى مليون يورو في تحويلات مشبوهة من مصادر أخرى.

وبدأ التحقيق، الذي يقوده ادعاء مكافحة الجريمة المنظمة في باري عاصمة الإقليم، في 2017 بعد معلومة من الادعاء في باريس عن تحويلين ماليين قيمة كل منهما 950 يورو من وكالة صغيرة في جنوب إيطاليا إلى لبناني تعتبره السلطات الفرنسية جامعا لتمويل "الإرهابيين" الأجانب في سوريا.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأت السلطات القضائية في إيطاليا بإجراءات تحقيق مع جزائري يشتبه في تورطه بهجمات باريس التي وقعت قبل نحو 6 سنوات وراح ضحيتها 130 شخصا.

وكشفت التحقيقات أنه بفضل تعاون دولي واسع، قرب المشتبه به من مجموعات متطرفة فضلا عن نشاطه المباشر في دعم منفذي الهجمات "الإرهابية" على باتاكلان واستاد دو فرانس والهجمات المسلحة التي حدثت في باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، من خلال تقديم وثائق مزورة لمنفذيها، وفق بيان لشرطة باري.

وتعد هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 الحادث الأكثر دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية والأعنف في أوروبا منذ تفجير قطارات مدريد عام 2004.

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