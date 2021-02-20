سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيطاليا تفتح تحقيقاً بوجود ملايين اللقاحات المزيفة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-20T05:20:38+0000
إيطاليا تفتح تحقيقاً بوجود ملايين اللقاحات المزيفة

أجرت الشرطة الإيطالية التي تتولى التحقيق في أدوية ولقاحات لكوفيد-19 مزيفة، استجوابا لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح فايزر خارج نظام التعاقد الأوروبي.

لأسابيع، أبلغ حاكم فينيتو، لوكا زايا، عن اتصال بعض الوسطاء المجهولين به وعرضهم بيع لقاحات، منها اللقاح الروسي والصيني، له بعد أن عبر علنا عن إحباطه من نقص شحنات اللقاح في إيطاليا، وقال إنه يريد شراء لقاحات منطقته الخاصة بمعزل عن المسار الحكومي الوطني.

قال زايا إن رئيس الرعاية الصحية بالمنطقة والذي يتولى العروض د. لوتشيانو فلور، التقى فريق الرعاية الصحية التابع لقوات الدرك.

وأكد الفريق أنه يفتش مكاتب فينيتو المحلية "للبحث عن مقدمي اللقاحات المزعومين خارج الاتفاقات مع السلطات المركزية".

related

متجاوزة الصين.. إيطاليا تتحول لأكبر "مقبرة كورونا" بالعالم

Date: 2020-03-20 06:51:25
متجاوزة الصين.. إيطاليا تتحول لأكبر "مقبرة كورونا" بالعالم

خطة ايطالية للقضاء على فيروس كورونا

Date: 2020-12-14 05:11:32
خطة ايطالية للقضاء على فيروس كورونا

إيطاليا: وفيات كورونا يصل لـ12 معظمهم مسنّون مرضى

Date: 2020-02-26 14:20:27
إيطاليا: وفيات كورونا يصل لـ12 معظمهم مسنّون مرضى

الأردن يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-02 15:12:23
الأردن يعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

حصيلة الوفيات بكورونا تتخطى الـ5000 في ايطاليا

Date: 2020-03-22 06:45:26
حصيلة الوفيات بكورونا تتخطى الـ5000 في ايطاليا

ألعاب نارية تخلف مجزرة في سماء إيطاليا

Date: 2021-01-01 18:42:21
ألعاب نارية تخلف مجزرة في سماء إيطاليا

"كورونا" يحجر الملايين في ايطاليا ويعزل مدناً

Date: 2020-03-08 06:42:14
"كورونا" يحجر الملايين في ايطاليا ويعزل مدناً

فرنسا تبدي استعدادا لمساعدة ايطاليا وتحذر من الصين وروسيا

Date: 2020-03-28 08:23:49
فرنسا تبدي استعدادا لمساعدة ايطاليا وتحذر من الصين وروسيا