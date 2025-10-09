إيطاليا تبدي استعدادها للمشاركة في قوة دولية لدعم السلام في فلسطين

شفق نيوز- روما

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، يوم الخميس، عن أنباء إيجابية قادمة من الشرق الأوسط، مشيرًا إلى اقتراب تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد تاياني عبر منصة "إكس"، أن "إيطاليا، التي طالما دعمت الخطة الأميركية للسلام، مستعدة لتأدية دور فعال في تعزيز وقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية جديدة، والإسهام في جهود إعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف أن "إيطاليا على أتم الاستعداد للمشاركة بقوات عسكرية ضمن قوة دولية للسلام، في حال تم تشكيلها، بهدف دعم توحيد فلسطين وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.

وقال ترمب في منشور له على منصة "تروث سوشال" أمس الأربعاء: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".

وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، و للولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

و تستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأميركية.

وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.

وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأميركية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.