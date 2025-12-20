إيطاليا.. اعتقال 384 شخصاً ومصادرة 1.4 طن مخدرات

شفق نيوز- روما

أعلنت الشرطة الإيطالية، يوم السبت، القبض على 384 شخصاً ومصادرة 1.4 طن من المخدرات في عملية واسعة النطاق لمكافحة تهريب المخدرات في البلاد.

وأضافت الشرطة في بيان أنها، إلى جانب الاعتقالات، وضع الضباط 655 شخصاً قيد التحقيق، بينهم 39 قاصراً، وصادروا 35 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 40 سلاحاً نارياً.

وأسفرت العملية التي اختُتمت، أمس الجمعة، في عدة مقاطعات، عن الإغلاق المؤقت لخمسة متاجر لبيع القنب في ثلاث مدن بعد 312 عملية تفتيش.

وقالت الشرطة إنها ضبطت خلال عمليات التفتيش، 296 كيلوغراماً من منتجات القنب، والتي أظهرت الفحوصات الأولية أنها مخدرات غير مشروعة.

ووافقت إيطاليا في حزيران/ يونيو على مرسوم أمني يحظر ما يسمى بالقنب "القانوني" ويجرم تجارة "القنب الخفيف" أو الحشيش، والذي يختلف عن الماريغوانا في أنه لا يُسبب أي تأثيرات نفسية.