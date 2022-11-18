يضم واشنطن واليابان والجنوبية.. اجتماع سداسي لمناقشة الصاروخ الشمالي

شفق نيوز / على وقع إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي والذي يحمل رؤوسا نووية، انطلقت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك يوم الجمعة.

وهذا أول اجتماع حضوري منذ العام 2018 لقادة الدول الأعضاء الـ21 الذين يُفترض أن تستمر محادثاتهم حتى السبت.

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي، عقدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اجتماعاً مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، لبحث تداعيات إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن "هاريس التي تشارك في قمة المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك قادة الدول الخمس على هامش القمة للتشاور بشأن الإطلاق الأخير لصاروخ بالستي من قبل كوريا الشمالية، سقط قبالة سواحل اليابان".

وأعلنت كوريا الجنوبية، صباح الجمعة، إطلاق جارتها الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات، بعد يوم من إطلاقها لصاروخ أصغر، وتحذيرها من "ردود عسكرية أعنف" على تعزيز الولايات المتحدة وجودها الأمني في المنطقة.

كما أكد خفر السواحل الياباني الإطلاق، وذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن الصاروخ باليستي عابر للقارات على ما يبدو، وهو الصاروخ الأبعد مدى الذي تطلقه كوريا الشمالية، ومصمم لحمل رأس نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قرب جزيرة هوكايدو الشمالية، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول إطلاقا".