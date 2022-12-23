يصيب كافة الرادارات.. روسيا تمنح أحد صواريخها جائزة "الفكرة الذهبية"

شفق نيوز / منحت روسيا، اليوم الجمعة، مصممو صاروخ (Х-31ПД) الروسي السريع المضاد للرادار جائزة "الفكرة الذهبية" من الدرجة الأولى والتي أسستها الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني.

وقال ناطق باسم الهيئة إن(Х-31ПД) هو صاروخ "جو – رادار". مبيناً ان تصميم الصاروخ قد انتهى وتم تأكيد كل مواصفاته باختبارات جوية.

يذكر أن جائزة " الفكرة الذهبية" السنوية تم تأسيسها من قبل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني بغية تحفيز تصدير المنتجات العسكرية الروسية وتصميم وتصنيع النماذج الحديثة من الأسلحة والمعدات الحربية القابلة للمنافسة في سوق الأسلحة العالمية.

وتضم لجنة الجائزة أعضاء اللجنة العسكرية الصناعية، وزارة الدفاع، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية، مؤسسة "روستيخ" الحكومية، واتحاد رجال الأعمال وصناع الأسلحة وشركة "ستراخوفايا" للتأمين.

وتبلغ سرعة تحليق الصاروخ 700 كلم/ساعة وقد تصل 1000 كلم/ساعة، طول الصاروخ 5340 ملم، قطره 360 ملم، باع جناحه 914 ملم، باع دفاته 1150 ملم، وزن الصاروخ عند الإطلاق 715 كلغ، وزن الوقود 55 كلغ.

ويمكن أن تحمله طائرات " سو- 27"، سو- 24" ، "سو- 30 إم كا"، سو-34"، "سو- 35"، "ميغ – 29"، ميغ – 35" ، "ياك 141" وغيرها.

وبمقدور الصاروخ إصابة كافة الأنواع من الرادارات العسكرية.