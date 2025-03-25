إيرلندا.. اعتقال مدير في شركة شحن لتهريب مخدرات بقيمة 10.6 مليون يورو

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ذا ستاندرد" البريطانية، يوم الثلاثاء، بتورط مدير في إحدى شركات الشحن الإيرلندية بتهريب كمية من المخدرات تزيد قيمها على العشرة ملايين ونصف المليون يورو بسيارته الشخصية.

وذكرت الصحيفة أن مدير النقل في شركة "هيريوت هوليدج ليمتد" المسجلة في مقاطعة وترفورد الإيرلندية، ميشيل مورفي (61 عاماً)، سيخضع للمحاكمة بتهمة حيازة كوكايين تبلغ قيمته 10.6 مليون يورو، بعد اعتقاله في إطار عملية أمنية كبيرة.

ووفقاً للمحقق شون لين من مركز شرطة وترفورد، تم القبض على مورفي متلبساً في 18 آذار/ مارس الجاري كجزء من عملية "مبنية على معلومات استخبارية" لضبط المخدرات.

وتم توقيف مورفي وبعد تفتيش مركبته دون العثور على شيء، تم نقل الشاحنة والمقطورة إلى ميناء دبلن حيث خضعت لفحص بالأشعة السينية. وخلال الفحص، تم اكتشاف "شذوذ" في وحدة التبريد بالمقطورة، مما استدعى مزيداً من التفتيش.

وأفاد المحقق لين بأنه بعد عملية تفتيش دقيقة بالتعاون مع وحدة التحقيق في السيارات المسروقة ووحدة الكلاب، تم العثور على 152 كيلوغراماً من الكوكايين مخبأة باستخدام آلية هيدروليكية متطورة، وقد تم التحقق من صحتها بواسطة مؤسسة العلوم الإيرلندية، ليبلغ إجمالي قيمتها نحو 10.65 مليون يورو.

وبالإضافة إلى المخدرات، عثرت الشرطة على هواتف وأدوات وأكياس ومعدات GPS تتبع، بعضها كان بالقرب من مكان إخفاء المخدرات. ويعتقد المحققون أن المخدرات تم تحميلها في إسبانيا ونقلها إلى إيرلندا لصالح مجموعات جريمة منظمة متعددة.

ووجهت لمورفي تهم حيازة الكوكايين، بالإضافة إلى حيازة المخدرات بقصد البيع أو التوريد. وفي رده على التهمة، قال مورفي "أفهم التهمة".

وأشار المحقق لين إلى أنه قد يتم توجيه تهم أخرى بعد تقديم ملف التحقيق إلى المدعي العام.

وخلال عمليات التفتيش، اكتشفت وحدة الكلاب جهاز تشويش إشارة محمول متطور يُعتقد أنه يستخدم من قبل الجيش، وكان جزءاً من النشاط الإجرامي.

وأضاف المحقق لين أن السلطات لا ترى أي ظروف تخفف من مخاوفها بشأن منح مورفي الكفالة.

من جانبه، قال محامي مورفي، كريس هوغان، إن موكله أرمل ويعيش مع بعض من أبنائه المحترفين، وله روابط قوية بالمنطقة من خلال أعماله وعائلته.

ورغم ذلك، قال القاضي كيفن ستاينتون إنه رغم الروابط العائلية والتجارية، فإن حجم المخدرات المضبوطة يجعل القضية "خطيرة جداً"، ما دفعه لرفض منح مورفي الكفالة.

وتم احتجاز مورفي على ذمة التحقيق، على أن يمثل أمام محكمة منطقة وترفورد عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.