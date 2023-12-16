"يرفعون راية بيضاء".. نتائج أولية في التحقيق بمقتل 3 إسرائيليين بـ"نيران صديقة"

شفق نيوز/ أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، إن الرهائن الثلاثة الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية عن طريق الخطأ في غزة، كانوا يرفعون راية بيضاء، وذلك وفقا لتحقيق مبدئي في الواقعة.

وأضاف المسؤول أن الواقعة حدثت في منطقة قتال عنيف حيث يعمل مسلحو حماس بالزي المدني ويستخدمون أساليب خادعة.

وتابع أن إطلاق النار على الرهائن كان مخالفا لقواعد الاشتباك الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد أن يوتام حاييم، وألون شمريز، وسامر الطلالقة، وجميعهم في العشرينات من العمر، قتلوا بالرصاص خلال عمليات في مدينة غزة، مع مواصلة الدولة العبرية قصفها الجوي وعملياتها العسكرية البرية في القطاع المحاصر في إطار الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين بينها وبين حماس بعد هجومها الدامي في 7 أكتوبر.

وكان الثلاثة من بين الذين خطفتهم حماس خلال الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، إضافة إلى احتجاز نحو 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بعملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت بالقضاء على حركة حماس، وإعادة الرهائن.

وأعلنت حكومة حماس الجمعة أن 18 ألفا و800 فلسطيني، قتلوا في القصف الإسرائيلي على غزة منذ اندلاع الحرب.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قال "خلال القتال في (حي) الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأساوي" وفق وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش في وقت لاحق فتح تحقيق في الحادثة.

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي "يتم الآن إطلاع كافة القوات المقاتلة في الميدان على الدروس الفورية المستفادة من الحادث".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن أسفه "لمأساة لا تحتمل"، بينما وصف البيت الأبيض مقتل الرهائن الثلاث بأنه "خطأ مأساوي".

ومع انتشار أنباء الحادث، تجمع مئات الأشخاص أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب مطالبين حكومة نتانياهو بالسعي للإفراج عن 129 رهينة لا زالوا محتجزين لدى حماس.