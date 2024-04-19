يرتدي حزاماً ناسفاً.. شخص يقتحم القنصلية الإيرانية في باريس ويهدد بتفجيرها

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الفرنسية، يوم الجمعة، عن اقتحام شخص يرتدي حزاماً ناسفاً للقنصلية الإيرانية في العاصمة باريس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الشرطة، قوله إن الرجل شوهد في الساعة 11صباحا (0900 بتوقيت غرينتش) وهو يدخل القنصلية حاملاً ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة.

وقالت الشرطة إنها انتشرت في مكان الحادث وطلبت من الناس تجنب المنطقة لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على الرجل.

وذكرت شركة "آر. إيه. تي. بي" للمترو أن الخدمات توقفت على خط مترو قريب لأسباب أمنية.

ولم يتضح ما إذا كان للحادث أي صلة بالتوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.

وقال مصدر إن قائد الشرطة لوران نونيز، حشّد "كتيبة البحث والتدخل" (بي ار اي) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحاً أن "القنصلية تقدمت بطلب للتدخل".