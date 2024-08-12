إيران: 95% من زوار الأربعين يغادرون الى العراق براً

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الإثنين، بأن 95% من الزوار المتجهين الى كربلاء لأداء زيارة الأربعين يغادرون الحدود برياً.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن "مقر الأربعين"، وهو المعني بأخبار الزيارة الأربعينية، أن "500 ألف زائر عبروا حدود البلاد منذ بداية شهر صفر".

ووفقًا لهذا التقرير، اختار حوالي 95 بالمائة من المتقدمين للسفر إلى الأربعين الحدود البرية للمغادرة، وكانت حدود مهران هي الأكثر عدداً من المتقدمين، بينما اختار 20% من الزوار حدود الشلامجة، و9% حدود خسروي، و5% الحدود الجوية.

وتوقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وفود أكثر من 5 ملايين زائر أجنبي الى العراق لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

وأعلن الشمري اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتقليل الحوادث على الطرق المؤدية لمحافظة كربلاء استعداداً للزيارة الأربعينية، وأشار الى بناء مجمع للزائرين قرب منفذ زرباطية.

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.