إيران: 800 ألف عراقي وأفغاني يراجعون للعلاج سنوياً

شفق نيوز / أعلنت إيران، يوم الجمعة، دخول نحو 800 ألف عراقي وأفغاني إلى البلاد، للمراجعة العلاجية سنوياً، فيما أشارت إلى أنها تأتي في المرتبة 46 بين الدول التي تهتم بالسياحة العلاجية.

وذكر رئيس دائرة السياحة العلاجية في وزارة الصحة الإيرانية، محمد رضا ترجمان، أن "مليون مسافر يدخلون إيران سنوياً لغرض العلاج، وأن معظم هؤلاء المسافرين هم من الدول المجاورة".

وأضاف ترجمان، أن "80 بالمئة من الزائرين الذين يراجعون للعلاج في المستشفيات الايرانية هم من أفغانستان والعراق"، مشيراً إلى أن "هناك 200 مركز صحي مرخص لاستقبال المرضى الأجانب".