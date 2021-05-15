إيران.. 592 شخصا يتنافسون في سباق الرئاسة الإيرانية

شفق نيوز / أعلن رئيس لجنة الانتخابات في إيران جمال عرف، يوم السبت، ترشح 592 شخصا لخوض الانتخابات الرئاسية الـ 13 في البلاد.

وقال بعد انتهاء فترة الترشح لانتخابات الرئاسية الايرانية، إن "592 شخصا راجعوا مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال الأيام، الخمسة المحددة لتسجيل أسمائهم للترشح للانتخابات الرئاسية من ضمنهم 40 سيدة والبقية البالغ عددهم 552 من الرجال".

وبشأن مستوى التحصيل العلمي للمتقدمين بطلبات الترشيح لخوض الانتخابات، أوضح المسؤول الإيراني، أن "272 من هؤلاء الأفراد حائزون على شهادة البكالوريوس فما دون و320 حائزون على شهادة الماجستير فما فوق".

ومن ناحية العمر، فهناك "89 شخصا من المترشحين تحت 40 عاما و 495 شخصا ما بين 40 و 75 عاما و 8 أشخاص فوق 75 عاما"، وفقا رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية.

ولفت إلى أن "تقديم الوثائق المتعلقة بالمترشحين الى مجلس صيانة الدستور للبت في أهليتهم سيتم في غضون 5 ايام ومن ثم ستكون هناك فرصة 5 أيام أخرى للبت في الطعون المرفوعة من قبل المرفوضة اهليتهم ليتم في ختامها الاعلان عن القائمة النهائية للافراد المؤكدة اهليتهم".

وستكون هنالك فرصة 20 يوما للدعاية الانتخابية من قبل الافراد المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية للدخول من ثم في صمت انتخابي قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية صباح يوم 18 حزيران.

وستجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، انتخابات تكميلية لمجلس الشورى الإسلامي في 6 دوائر انتخابية وانتخابات المجالس الإسلامية البلدية والقروية في 1372 مدينة و40 ألفا و620 قرية في البلاد.