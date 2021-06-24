إيران.. 12 دولة طلبت شراء لقاح "كوف إيران بركت" المضاد لكورونا

شفق نيوز / أكد مدير مشروع إنتاج اللقاح الإيراني "كوف إيران بركت"، يوم الخميس، أن فاعلية اللقاح في الوقاية من فيروس كورونا تبلغ 93.5 بالمئة، وأن 12 دولة طلبت شراء هذا اللقاح حتى الآن.

وقال مدير المشروع، حسن جليلي في تصريح اوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بشأن لقاح "كوف إيران بركت": إن "نتائج المرحلة الأولى من هذا اللقاح أثبتت سلامته، كما أن نتائج المرحلة الثانية من تطعيم الأفراد به في الفئة العمرية بين 18 و 75 عاما أثبتت بأن فاعليته في القضاء على فيروس كورونا بلغت 93.5 بالمئة، وهي نسبة جيدة جدا، وستتضح النسبة النهائية لفاعليته بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التطعيم".

وأضاف جليلي "لقد اختبرنا لقاح (كوف إيران بركت) على النوع المتحور من الفيروس، وهو البريطاني، وثبت تأثيره أيضاً"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني منحت اللقاح الترخيص الطارئ، وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار، لذا سيصبح اللقاح ضمن سلة اللقاحات الإيرانية".

وأوضح أن "12 دولة طلبت لغاية الآن شراء اللقاح، من ضمنها دول من آسيا وأمريكا الجنوبية، ودولة أوروبية، إلا أن سياسة صادرات لقاح "كوف إيران بركت" ترسمها وزارة الصحة، ونحن نتبع هذه السياسة".

يذكر أن لقاح "كوف إيران بركت" يمضي الآن مرحلته السريرية الثالثة، وأن جميع المتطوعين الـ 20 ألفا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.