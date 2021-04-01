إيران و5 دول أخرى تجتمع غداً لبحث الاتفاق النووي

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، يوم الخميس، بأن إيران وخمس دول أخرى ستعقد اجتماعاً عبر الانترنت غدا الجمعة، للتباحث بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة عن مصدرين دبلوماسيين، قولهما إن بريطانيا والمانيا وفرنسا، أجرت يوم الاثنين الماضي محادثات مع ايران بهذا الخصوص، ويوم غد ستجتمع ايران مع الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا لاستئناف المباحثات.

واشارت الى ان الاجتماع سيناقش "كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف"، وفق ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال في وقت سابق اليوم، إن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول 5+1 الموقعة على الاتفاق.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأميركي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي "غير مقبول أبدا".