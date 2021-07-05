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إيران وبريطانيا تعينان سفيرين جديدين في لندن وطهران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-05T07:28:01+0000
إيران وبريطانيا تعينان سفيرين جديدين في لندن وطهران

شفق نيوز/ اعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن سيد مهدي حسيني متين، يوم الاثنين، ان السفير الايراني الجديد "محسن بهاروند، سيبدأ مهامه الدبلوماسية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بعد تسليم اوراق اعتماده الى ملكة بريطانيا.

وكتب حسيني متين، في تغريدة له على موقع تويتر، أن بهاروند وصل الى العاصمة البريطانية لندن"، مضيفا، "نحن سنقوم بكل ما يلزم في سياق انجاح مهامه". 

وكان بهاروند، مساعدا لوزير الخارجية الايراني في الشؤون القانونية والدولية، وسيحل مكان سلفه "حميد بعيدي نجاد" سفيرا لإيران في بريطانيا.

كما سيبدأ السفير البريطاني الجديد لدى ايران سايمون شركليف، مهامه في البلاد اعتبار من شهر آب المقبل، بديلا عن سلفه "راب ماكار"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أرنا".

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