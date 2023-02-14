إيران والصين توقعان 20 وثيقة تعاون مشتركة

شفق نيوز/ وقع الرئيس الإيراني آية إبراهيم رئيسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، 20 وثيقة ومذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين وفي مجالات مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأقيم حفل توقيع وثائق التعاون ومذكرة التفاهم بين طهران وبكين بحضور رئيسي و وزراء البلدين في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني.

ووقع الرئيسان الايراني والصيني وثائق التعاون في مجال إدارة الأزمات، و السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتجارة الدولية، والملكية الفكرية، والزراعة، والتصدير، والصحة والعلاج، والإعلام، والرياضة والتراث الثقافي.

ووصل رئيسي في جولته الخارجية العاشرة إلى بكين، عاصمة الصين ثاني أكبر المدن الصينية صباح اليوم الثلاثاء وكان في استقباله وزير الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.