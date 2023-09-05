إيران والسعودية يرفعان تمثيلهما الدبلوماسي لمستوى سفير

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، بأن سفير المملكة العربية السعودية وصل إلى طهران، فيما توجه السفير الإيراني إلى عاصمة المملكة الرياض.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن السفير السعودي عبد الله بن سعود العنزي وصل قبل ساعة إلى العاصمة طهران، وتوجه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الوكالة إلى أنه بناء على ذلك تم رفع مستوى البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية إلى مستوى سفير.

وشهدت العلاقات السعودية الإيرانية توتراً انتهى بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 2016، واستمر التصعيد الإعلامي والسياسي بين الرياض وطهران قبل أن يبدأ العراق بالتوسط بين البلدين وفي العام 2021 احتضنت بغداد لقاء لمسؤولين سعوديين وإيرانيين لتقريب وجهات النظر، وتواصل اللقاءات غير المعلنة لتعود العلاقات إلى طبيعتها بعد وساطة صينية في شهر آذار/ مارس 2023.