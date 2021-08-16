إيران: نهج طالبان مازال ثابتاً كسابق عهده

شفق نيوز / اعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني عباس صالحي يوم الاثنين، حركة طالبان تياراً آيديوليجياً، وليس حزباً سياسياً.

يأتي ذلك، بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على معظم مناطق أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل، ووضع يدها على مقدرات البلاد كافة، وعزمها تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح صالحي في تغريدة له على تويتر، أن "الأحزاب السياسية تغيّر مواقفها وفقا للمقتضيات السياسية، وفي سياق الوصول إلى الحكم! لكن التيارات الفكرية لا تتغيّر في غضون فترة قصيرة".

وتابع: "ربما يقوم هؤلاء بتغيير أسلوبهم، لكن مبادئهم ستبقى ثابتة، النهج الطالباني مايزال كسابق عهده".