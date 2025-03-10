إيران: إنهاء الإعفاءات الأمريكية للعراق جريمة بحق الانسانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن التصريحات بشأن إنهاء إعفاءات العراق تعكس انتهاكًا للقانون وجريمة ضد الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل اعلام ايرانية، إن التصريحات حول عدم تمديد إعفاء العراق لاستيراد الغاز من إيران تعكس اعترافًا بانتهاك القانون وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف، أن العقوبات الأمريكية لا تستند إلى أي مبرر قانوني، مشدداً على أن الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية تبعات هذه العقوبات.

وتابع بقائي: "من الأفضل لدول المنطقة أن تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الخاصة، بما يحترم سيادتها، وألا تسمح للضغوط الأمريكية بالتأثير على علاقاتها. نحن على تواصل مستمر مع العراق في هذا الصدد."

وأوضح "لم تصلنا رسالة من واشنطن حتى الآن، ولن نقبل التفاوض تحت التهديدات والترهيب والضغوط"، مشيراً إلى أن "التهديد الأمريكي باستخدام القوة يخالف القوانين الدولية ويكشف طبيعة صانعي القرار في واشنطن".

ورأى بقائي، أن معادلة الحرب أو المفاوضات تثبت عدم جدية الطرف الآخر، ولا معنى للتفاوض تحت العقوبات والتهديدات."

وشدد بقائي على أن التهديدات الأمريكية ليست جديدة، وأن الشعب الإيراني لن يرد عليها إلا بالصمود.