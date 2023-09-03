إيران: نعمل مع السعودية وتركيا لتوثيق العلاقات الاقتصادية

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأحد، إن بلاده تعمل مع تركيا والسعودية من أجل توثيق العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث.

وأضاف عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي فيدان هاكان، الذي يزور العاصمة طهران: "مستعدون لتوقيع اتفاقية اقتصادية شاملة مع تركيا، كما اتفقنا على فتح معابر حدودية جديدة مع تركيا".

وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره التركي "أزمة شح المياه"، مشدداً على أنه "يجب مراعاة حصة إيران من المياه في نهر آراس".

وعبر عبد اللهيان عن أمله في الوصول لاتفاق مع أنقرة فيما يتعلق بتبادل السجناء.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، خلال المؤتمر، "أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، قائلاً إنه "يجب اعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار لإزالة مصادر القلق لدى تركيا وسوريا".

من جانبه، شدد هاكان على "أهمية الحوار لحل كل المشاكل العالقة مع إيران".