إيران: نسعى للحصول على حقوقنا في حقل الدرة إذا أحجمت أطراف أخرى عن التعاون

شفق نيوز/ نقلت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي يوم الأحد قوله إن بلاده ستسعى وراء حقوقها في حقل الدرة إذا أحجمت أطراف أخرى عن التعاون.

وقال أوجي "إذا لم تكن هناك رغبة في التعاون، فإن إيران ستسعى وراء حقوقها وامتيازاتها، بما في ذلك استغلال واستكشاف حقل غاز أرش، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها" في إشارة إلى اسم حقل الدرة في إيران.

قال وزير النفط الكويتي سعد البراك لشبكة سكاي نيوز عربية يوم الخميس إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل غاز الدرة دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

وتعود قضية حقل الدرة إلى الواجهة مجدداً بعد إعلان إيران عزمها التنقيب فيه.

يقع حقل غاز الدرة في منطقة بحرية متنازع عليها حدودياً بين السعودية والكويت، ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب، ووقع البلدان في نهاية العام الماضي اتفاقية لتطوير الحقل

ويعود النزاع بين إيران والكويت الى ستينيات القرن الماضي، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.