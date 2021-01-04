إيران منزعجة من إبقاء "نيميتز" في الخليج: سنرد على أي تحرك

شفق نيوز/ قالت إيران، يوم الاثنين، إنها "سترد على أي تحركات ضدها"، وذلك في أول تعليق على قرار الولايات المتحدة إبقاء حاملة الطائرات ”يو إس إس نيميتز“ في الخليج.

وكان ”البنتاغون“ قد أعلن، أمس الأحد، أن حاملة الطائرات ستبقى في الخليج العربي بسبب ”التهديدات الأخيرة“ من جانب إيران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده ”لا تبحث عن صِدام، لكنها في نفس الوقت سترد على أي تحرك ضدها“.

وتابع سعيد خطيب زاده أن ”أمريكا اعترفت بسلمية النشاط النووي الإيراني. وإن القوة الصاروخية الإيرانية ليست ضمن الاتفاق النووي“.

وما يزال التوتر قائما بين طهران وواشنطن منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزامن هذا التصعيد الخطير بين الطرفين مع حلول الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، وسط مخاوف أمريكية من رد تقوم به إيران أو ميليشياتها في المنطقة ضد المصالح الأمريكية.