إيران.. مقرب من المرشد الأعلى يكشف عن أعداد العاطلين عن العمل

شفق نيوز/ كشف مقرب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، عن وجود مليوناً و800 ألف شخص لا يملكون أية وسيلة لكسب العيش لأسباب مختلفة من بينها الإعاقة الجسدية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لرئيس المجموعة الاقتصادية لمكتب المرشد الإيراني، علي آغا محمدي، وترجمته وكالة شفق نيوز، قوله إن مليوناً و800 ألف شخص يعيشون حالياً في 2020 حياً سكنياً من ليس لديهم أي وسيلة لكسب الدخل.

وطالب بدعمهم لأنهم غير قادرين على الحصول على دخل مستقل لأسباب كثيرة من بينها الإعاقة، داعياً إلى دعم هؤلاء لأنه ليس لديهم إمكانية الحصول على دخل مستقل.