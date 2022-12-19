إيران.. مقتل 4 من أفراد الحرس الثوري بهجوم إرهابي

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام ايرانية، يوم الاثنين، بمقتل 4 من عناصر الأمن نتيجة هجوم "إرهابي" جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة (إيرنا) الإيرانية، أن "خلال عمل إرهابي، استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان قرب الحدود الباكستانية".

إلى ذلك، اوضحت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني قتلوا بعد اشتباكات مع مجموعات إرهابية في سراوان شرق إيران".

ولفتت إلى أن "التواجد القوي والنيران الكثيفة دفع عناصر الجماعة الارهابية إلى هروب إلى باكستان"، دون أن تعطي مزيد من الإيضاحات عن هوية الجماعة أو وقت حدوث الاشتباكات.