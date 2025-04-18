إيران.. مقتل قائد خلية تابعة لـ"جيش العدل" بعملية أمنية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الجمعة، بمقتل قائد خلية تابعة إلى "جيش العدل" الذي تصنفه طهران كمنظمة إرهابية، بعملية أمنية جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوكالة أنه في إطار استمرار مناورات "شهداء الأمن العملياتية في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي إيران، تم تصفية قائد خلية تابعة لزمرة جيش العدل الإرهابية (تعرف في ايران باسم جيش الظلم) والذي لعب دوراً محورياً في الأحداث الإرهابية خلال الشهور الماضية".

وأشارت إلى أنه العملية تمت وفق إجراءات استخباراتية وعملياتية من قبل "مقر القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري وبمشاركة دائرة الأمن والشرطة وأهالي المنطقة ووجهائها، فجر اليوم الجمعة في منطقة "كورين" التابعة لمدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، كما تم اعتقال عدد من العناصر الإرهابية.

ومن بين القتلى في هذه العملية: "ولي محمد شه بخش"، قائد الفريق العملياتي لزمرة "جيش العدل" الإرهابية، والذي كان له دور رئيسي في الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي.

كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر خلال هذه العملية.