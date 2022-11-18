سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران.. مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في كرمنشاه وعنصرين من قوات "التعبئة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-18T16:39:36+0000
إيران.. مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في كرمنشاه وعنصرين من قوات "التعبئة"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، مقتل رئيس الجهاز في محافظة كرمنشاه غرب إيران.

وأصدر الجهاز بيانا، جاء فيه أن "رئيس جهاز الاستخبارات بمحافظة كرمنشاه العقيد نادر بيرامي، قتل خلال استهداف مسلح من مجهولين بالمدينة".

في السياق، أعلن حاكم مدينة مشهد (عم محسن داوري) مقتل اثنين من افراد قوات "التعبئة" طعنا بالسكين على ايدي "مثيري الشغب"، وفقاً لوكالة "إرنا" الرسمية.

ونقلت الوكالة الايرانية الرسمية، عن داوري"، قوله، "لقد حاولت مجموعة من العناصر الشريرة والمشاغبين باستخدام العنف وتهديد التجار، وقف العمل وتعطيل المحال التجارية الواقعة في تقاطع "عامل" بمدينة مشهد".

وأضاف "داوري"، أنه "فور وصول القوات الامنية الى مكان الحادث، تفرقت العناصر الشريرة، فيما اعتدى عدد منهم بالسلاح الأبيض على 5 أشخاص من قوات التعبئة الذين كانوا متواجدين هناك؛ ما أسفر عن مقتل اثنين منهم واصابة 3 اخرين".

related

واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

Date: 2019-09-10 20:44:06
واشنطن تفرض عقوبات على حماس والحرس الثوري والقاعدة وداعش

الحرس الثوري يسمي "اكبر مخاوفه": يتواجد بداخل ايران

Date: 2019-09-30 14:00:11
الحرس الثوري يسمي "اكبر مخاوفه": يتواجد بداخل ايران

إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

Date: 2022-03-20 20:59:48
إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

Date: 2020-11-20 20:10:57
إيران تستولي على سفينة أجنبية في مياه الخليج

"ضربات إسرائيلية" تدمر مستودعات سلاح للحرس الثوري الإيراني في سوريا

Date: 2021-07-20 05:47:38
"ضربات إسرائيلية" تدمر مستودعات سلاح للحرس الثوري الإيراني في سوريا

إيران.. اندلاع حريق في قاعدة للحرس الثوري بكرمنشاه

Date: 2022-02-14 13:47:53
إيران.. اندلاع حريق في قاعدة للحرس الثوري بكرمنشاه

قتلى وجرحى باشتباكات على الحدود الايرانية التركية

Date: 2019-06-24 16:47:20
قتلى وجرحى باشتباكات على الحدود الايرانية التركية

زلزالان يضربان وسط وجنوبي إيران

Date: 2022-01-15 14:29:43
زلزالان يضربان وسط وجنوبي إيران