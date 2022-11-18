إيران.. مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري في كرمنشاه وعنصرين من قوات "التعبئة"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، مقتل رئيس الجهاز في محافظة كرمنشاه غرب إيران.

وأصدر الجهاز بيانا، جاء فيه أن "رئيس جهاز الاستخبارات بمحافظة كرمنشاه العقيد نادر بيرامي، قتل خلال استهداف مسلح من مجهولين بالمدينة".

في السياق، أعلن حاكم مدينة مشهد (عم محسن داوري) مقتل اثنين من افراد قوات "التعبئة" طعنا بالسكين على ايدي "مثيري الشغب"، وفقاً لوكالة "إرنا" الرسمية.

ونقلت الوكالة الايرانية الرسمية، عن داوري"، قوله، "لقد حاولت مجموعة من العناصر الشريرة والمشاغبين باستخدام العنف وتهديد التجار، وقف العمل وتعطيل المحال التجارية الواقعة في تقاطع "عامل" بمدينة مشهد".

وأضاف "داوري"، أنه "فور وصول القوات الامنية الى مكان الحادث، تفرقت العناصر الشريرة، فيما اعتدى عدد منهم بالسلاح الأبيض على 5 أشخاص من قوات التعبئة الذين كانوا متواجدين هناك؛ ما أسفر عن مقتل اثنين منهم واصابة 3 اخرين".