إيران: معلومات من العراق تشير لمخطط أمريكي لخلق ذريعة للحرب

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الخميس، عن معلومات تشير لمخطط أمريكي لخلق ذريعة للحرب على ايران.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي تم الحصول عليها من العراق تشير إلى وجود مؤامرة أمريكية لتلفيق ذريعة للحرب".

وأضاف أن "إيران لا تسعى للحرب مع أحد لكنها ستدافع بصورة علنية ومباشرة عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية وجود انقسام بين المسؤولين في البنتاغون بشأن خطر شن هجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها الإقليميين قبيل ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وأمس الأربعاء، قال مسؤولون عسكريون اميركيون ان الولايات المتحدة تستعد لاحتمال تعرضها لهجمات في العراق، قبل ايام من الذكرى السنوية الاولى لاغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وتحدث المسؤولون العسكريون فيما قامت قاذقتان من طراز " بي ٥٢" بمهمات جوية مدتها ٣٠ ساعة من قاعدة مينوت العسكرية في شمال ولاية داكوتا الى الشرق الأوسط اختتمت الاربعاء، وذلك في مهمة تستهدف اظهار الحضور الأمريكي والقوة الاميركية في الشرق الأوسط وذلك بهدف ردع ايران.

وقام سلاح الجو الأميركي بمهمات مماثلة مرتين خلال الأيام ال٤٥ الماضية.