إيران معرضة لخطر الموجة الخامسة من كورونا مع انتشار "دلتا"

شفق نيوز/ حذر الرئيس الايراني المنتهية ولايته حسن روحاني، يوم السبت، من أن إيران قد تواجه موجة خامسة من الإصابات بكوفيد -19 مع انتشار نوع دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا.

وقال روحاني في تصريحات له اليوم، "نوع الدلتا دخل البلاد من الجنوب والجنوب الشرقي ، وكان يجب أن نكون حريصين على منع انتشاره في البلاد. يجب مراعاة جميع اللوائح الصحية ... بشكل كامل ، وإلا سنواجه مشكلة".

وأشار روحاني إلى أن هناك مخاوف من أن الدولة بأكملها قد تدخل الموجة الخامسة إذا لم يتم اتخاذ العناية الكافية في اتباع البروتوكولات الصحية، مبيناً أن التقارير تظهر أن 69٪ فقط من الناس يتابعون الاحتياطات ".

وسجلت إيران ، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة ، 84627 حالة وفاة بفيروس كورونا ، وهي أعلى حصيلة في الشرق الأوسط.

وأعلنت السلطات الصحية أن العاصمة طهران و91 مدينة وبلدة أخرى مناطق "حمراء" شديدة الخطورة، أكثر من 30 قبل أكثر من أسبوع. إنهم يأمرون بفرض قيود داخلية على السفر ، وإغلاق الأعمال التجارية غير الأساسية ، والحد من حضور العمل إلى 30 في المائة من الموظفين في العاصمة.

وألقت الحكومة باللوم في حملة التطعيم البطيئة على العقوبات الأمريكية التي تعرقل جهود شراء لقاحات أجنبية وتأخير التسليم.

وقال روحاني إن إيران تلقت جزءًا صغيرًا من 16.8 مليون لقاح طلبتها من برنامج مشاركة لقاحات COVAX العالمي.

وقال متحدث باسم فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا للتلفزيون الحكومي إنه تم توزيع 7 ملايين جرعة من اللقاحات ، حيث تلقى مليوني شخص جرعتين و 4 ملايين جرعة واحدة فقط.

ولقد رخصت إيران للاستخدام العام لقاحين منتجين محليًا ، أحدهما مع كوبا ، وتعمل على خمسة لقاحات محلية أخرى. وتتعاون طهران أيضًا مع روسيا في إنتاج صاروخ سبوتنيك في.

وتعد الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية الأخرى معفاة من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على طهران في 2018 بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي.

لكن الإجراءات الأمريكية ، التي تستهدف قطاعات تشمل النفط والأنشطة المالية ، منعت بعض البنوك الأجنبية من إجراء المعاملات المالية مع إيران. وتقول طهران إن هذا عطل بشكل متكرر جهود استيراد الأدوية الأساسية والمواد الإنسانية الأخرى.