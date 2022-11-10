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إيران: أمطرنا عين الأسد بالصواريخ وهذا ما فعلناه بإقليم كوردستان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-10T17:46:27+0000
إيران: أمطرنا عين الأسد بالصواريخ وهذا ما فعلناه بإقليم كوردستان

شفق نيوز / أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، يوم الخميس، أن الأحداث التي تشهدها البلاد لن تكون الأخيرة، متهماً الولايات المتحدة الأمريكية، بمعاداة الشعب الإيراني منذ 70 عاماً.

وتشهد مدن إيرانية عدة، احتجاجات شعبية وطلابية، أشعلها حادث وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني، منذ شهرين، على أيدي "شرطة الأخلاق" إثر قضية حجاب.

ورأى حسيني، في تصريحات نقلتها قناة الميادين اللبنانية، أن "بصمات الولايات المتحدة، واضحة في ما حصل لإيران مؤخراً".

وتابع: "أمطرنا قاعدة عين الأسد بالصواريخ بعد اغتيال قاسم سليماني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني) ولم يستطيعوا الردّ علينا"، مردفاً بالقول: "كما اعتقلنا الأدوات التي ارتكبت جرائم ضد إيران، ولن نتأخر بالرد خارج البلاد، كما فعلنا في إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن أمريكا وحلفاءها "استخدموا مجموعات إرهابية، وقناة (سي أن أن) عرضت مشاهد عن تدريباتهم قبل إرسالهم إلى إيران"، لافتاً إلى أن "من يتشدق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة لم يستنكر هجوم مرقد (شاه جراغ) الإرهابية في شيراز".

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