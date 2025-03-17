إيران.. مصرع وإصابة أكثر من 1200 شخص بحوادث سير خلال يومين

شفق نيوز/ كشف رئيس شرطة المرور في إيران، العقيد أحمد كرمي أسد، مساء اليوم الاثنين، عن مصرع 45 شخصاً وإصابة 1161 آخرين في حوادث مرورية خلال اليومين الماضيين.

وشهدت الحركة المرورية على طرق تجاه مدن شمال إيران زحاماً كبيراً منذ صباح اليوم الاثنين، بالتزامن مع قرب حلول العام الإيراني الجديد وبدء عطلة عيد النيروز، التي تصادف يوم الخميس المقبل.

وأفاد مركز إدارة الطرق في إيران، بأن حركة المرور كثيفة في الاتجاه جنوب - شمال على طريق جالوس بمحافظة مازندران، وكذلك في الاتجاه شمال - جنوب على طريق طهران - شمال السريع في منطقة لانیز.

وأوضح العقيد أسد، أن أبرز أسباب الحوادث هو استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، إلى جانب عدم انتباه السائقين للطريق.

وأكد، أنه سيتم فرض قيود مرورية جديدة اعتباراً من يوم السبت المقبل على بعض الطرق المزدحمة، حيث يُمنع سير الدراجات النارية على الطرق السريعة جميعها، والجسور، ومحاور مدن كرج - جالوس، وهراز، وفيروزكوه، وأي طرق أخرى تتطلب ذلك.

وأشار إلى أنه سيتم منع مرور جميع أنواع الشاحنات والمقطورات (باستثناء المركبات التي تنقل المواد الأساسية مثل الوقود والمواد الصحية) في جميع الطرق بين المدن اليوم الاثنين وحتى الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، انتقد الارتفاع الحاد في حوادث السير داخل المدن وعلى الطرق السريعة، مؤكداً أن أكثر من 17 ألف شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب حوادث يمكن تفاديها.

وتجاوز عدد قتلى حوادث السير خلال العام الماضي الـ20 ألف شخص، في حين تخطى عدد المصابين المليون شخص، بحسب وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت إيران، تسجيل أكثر من 400 ألف قتيل و6 ملايين جريح نتيجة حوادث سير في إيران، خلال العقدين الماضيين.

وقال مسؤول حكومي، لوسائل إعلام إيرانية، إن هذا الأمر لا يضع عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على البلاد فحسب، بل يؤثر بشدة على التنمية الاجتماعية والبشرية.

هذا وذكر عضو هيئة الصحة الإيرانية، حسن تاج، أن إيران أطلقت حملة لاحتواء أثر هذه الحوادث في البلاد.

وتعزو السلطات الإيرانية، نحو 60% من الحوادث إلى عوامل مثل "عدم الانتباه، وفقدان السيطرة على المركبات، والإرهاق"، كما أن 90% من المركبات المتورطة في الحوادث هي من السيارات المحلية.