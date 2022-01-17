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إيران: مستعدون لتجهيز العراق بالكهرباء على مدار 20 عاماً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-17T18:16:02+0000
إيران: مستعدون لتجهيز العراق بالكهرباء على مدار 20 عاماً

شفق نيوز / أعلن وزير الطاقة الإيراني، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين طهران وبغداد، علي أكبر محرابيان، استعداد بلاده لإبرام وثيقة شاملة في مجال التبادل التجاري مع العراق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع، وزير الطاقة الايراني ومستشار رئيس الوزراء العراقي رشيد المعموري الذي يزور طهران حالياً.

وأشار محرابيان، إلى "التعامل الجيد بين إيران والعراق"، معرباً عن أمله أن "تؤدي هذه الاواصر الى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية وبما يخدم مصالح كلا البلدين".

وذكر، أن "إيران جاهزة في إطار برنامج عمل طويل الأمد، على تلبية احتياجات العراق في مجال الكهرباء، على مدى 20 عاما قادمة"، لافتاً إلى "ترحيب الرئيس الإيراني ورغبته في توسيع العلاقات الخارجية مع بلدان المنطقة، وتحديداً دول الجوار".

من جانبه، أشار المعموري، إلى نمو التعاون الاقتصادي بين العراق وإيران، خلال السنوات الأخيرة؛ متطلعا خلال لقائه وزير الطاقة الإيراني، إلى "توسيع العلاقات الثنائية أكثر فأكثر خلال الفترة المستقبلية".

وقدم المستشار العراقي، شرحاً حول طريق شلمجة – البصرة السككي، ونمو التعامل التجاري بين البلدين؛ معربا عن امله في تسديد كافة الديون المستحقة قريبا.

وفي الختام، اتفق محرابيان والمعموري، على إعداد 3 مسودات في غضون أسبوع واحد، لتضاف إلى اتفاقية بيع الكهرباء الموقعة بين شركة "توانير" الإيرانية مع للعراق؛ على أن تسلم إلى الجانب العراقي للنظر والبتّ فيها.

 

 

 

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