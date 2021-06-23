إيران.. أمريكا وافقت على رفع عقوبات النفط

شفق نيوز/ أفادت تصريحات من إيران، اليوم الإربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن عن طهران، وذلك خلال مباحثات لإحياء الاتفاق النووي، وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء.

وتتماشى التصريحات الواردة على لسان رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني البراغماتي بأن واشنطن مستعدة للإقدام على تنازلات كبيرة خلال المحادثات التي تجري في فيينا منذ أبريل/نيسان وتمر حالياً بفترة استراحة.

ويعني ذلك أنه بمجرد التوصل لاتفاق نووي مع أمريكا، ترفع الأخيرة العقوبات عن إيران، التي تتشوق للعودة للأسواق العالمية من بوابة النفط، التي تعتمد عليه بصورة كبيرة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس مكتب روحاني محمود واعظي قوله: "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب".

وأضاف: "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترمب بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من الزعيم الأعلى".

ودخلت المحادثات استراحة الأحد الماضي، بعد يومين من إجراء انتخابات رئاسية في إيران فاز بها رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أحد غلاة المحافظين والمدرج اسمه على القائمة السوداء الأميركية، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه رسميًا في أغسطس/آب.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الأحد الماضي، إنه لا تزال هناك "مسافة كبيرة يتعين قطعها" فيما يتعلق بالعقوبات والالتزامات الإيرانية التي يجب على إيران التعهد بها.

وذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون آخرون أن المحادثات لا تزال بعيدة كل البعد عن الانتهاء.

ووافقت طهران في 2015 على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، وانسحب ترمب من الاتفاق بعد ذلك بـ3 أعوام وأعاد فرض العقوبات، وردت طهران بانتهاك بعض القيود النووية.