إيران: أمريكا تسعى لفرض حضور عسكري باليمن كما حدث في العراق وسوريا

شفق نيوز/ قال السفير الإيراني لدى صنعاء، حسن إيرلو، إن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف دعم حملة "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن سببه سعي الولايات المتحدة لفرض وجود عسكري مباشر هناك.

وقال إيرلو، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أمريكا الشيطان الأكبر، ولسنا متفائلين بحديث الأمريكي، وبالتأكيد فالإدارة الجديدة لها سياسة مختلفة عن سابقاتها وهو فرض الحضور السياسي والعسكري مباشرة في اليمن، كما حدث في كل من العراق وسوريا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.