إيران لإسرائيل: سنرد في زمان ومكان مناسبين

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الاثنين احتفاظ بلادها بحق الرد على "جريمة اغتيال إسرائيل" للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وأدانت الوزارة مقتل العميد رضي موسوي، بشدة وعدتها علامة أخرى على طبيعة "العدوان الإسرائيلي".

وأضافت: "هذا الاغتيال يأتي استمرارا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المنتهك جميع القوانين الدولية".

ولفتت الخارجية الإيرانية، إلى أن "إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان المناسبين".

وقبل ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اغتيال إسرائيل لمستشار في الحرس الثوري بسوريا "علامة على إحباطه وعجزه، مؤكداً أن "إسرائيل ستدفع ثمن هذه الجريمة".

هذا وتوعد الحرس الثوري الإيراني، إسرائيل بعد مقتل أحد قياديه "البارزين" بقصف إسرائيلي في احدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، فيما وصف الضربة الجوية الاسرائيلية بـ"عملية اغتيال".

وكانت وكالة رويترز أفادت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل القائد الميداني في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، بغارة إسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق.