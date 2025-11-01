إيران: لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي ولا على حقنا في التخصيب

شفق نيوز- طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، أن بلاده لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي ولا على حقها في التخصيب، مبينا أن ما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة.

وقال عراقجي في مقابلة مع "الجزيرة"، "اننا مستعدون لكل الاحتمالات ونتوقع أي سلوك عدواني من الكيان الصهيوني"، مبينا أن "ايران أكثر استعدادا على كل المستويات وان الكيان الاسرائيلي سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة".

واضاف: "اكتسبنا تجربة كبيرة من حربنا الأخيرة واختبرنا صواريخنا في معركة حقيقية"، مشددا على أنه "في حال أقدم الكيان الصهيوني على أي عمل عدائي فنتائجه ستكون سيئة عليه".

وأكد أن "الكيان الصهيوني حاول توسيع دائرة الحرب إلى المنطقة باستهداف منشآتنا النفطية، لكننا تمكنا من إدارة الحرب بشكل جيد ومنعنا توسعها في المنطقة"، مشيرا إلى ان "الكيان الإسرائيلي لم يكن ليشن حربا على إيران دون ضوء أخضر أميركي".

ووصف عراقجي، رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب وأثبت للمنطقة أن كيانه هو العدو الحقيقي لها".

وبشان الملف النووي الايراني، أكد عراقجي، "اننا مستعدون للتفاوض لتبديد القلق بشأن برنامجنا النووي ونحن متأكدون من سلميته"، مؤكدا أن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة".

وأكد أن "ايران لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي ولا يمكن لأي عاقل القبول بتجريده من السلاح"، مضيفا: "لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة".

واشار في جانب اخر من المقابلة الى ان ايران لا رغبة لديها لإجراء أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن وقال: "يمكننا التوصل لاتفاق بتفاوض غير مباشر".

وبشان المواد النووية قال عراقجي، إن "المواد النووية لا تزال تحت أنقاض المنشآت النووية التي قصفت ولم تنقل لمكان آخر"، مشيرا بالقول: "تلقينا خسارة على مستوى المباني والأجهزة النووية لكن التقنية لا تزال قائمة".

وحول تفعيل آلية الزناد، أجاب أن "تفعيل الأوروبيين آلية الزناد غير قانوني ولا إجماع دوليا بشأن العقوبات علينا"، كما اشار الى ان "اولوية ايران تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفي نفس الوقت مستعدة للتعامل مع الغرب دون إملاءات".