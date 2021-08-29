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إيران: للعراق وسوريا دور مهم في دعم التسهيلات الإقليمية الجديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-29T16:57:03+0000
إيران: للعراق وسوريا دور مهم في دعم التسهيلات الإقليمية الجديدة

شفق نيوز / شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، على أهمية دور العراق وسوريا في دعم التسهيلات الإقليمية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني، الذي بدأ زيارة إلى دمشق صباح يوم الأحد، بالرئيس السوري بشار الأسد.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى عبد اللهيان مباحثات مع نظيره السوريا فيصل المقداد، وأكد خلالها أن "تواجد القوات الأجنبية لن يخدم الاستقرار والأمن المستديمين في المنطقة"، مشيراً إلى أن "المشاورات والتعاون بين الدول الاقليمية والاسلامية يضطلع بدور هام في هذا الخصوص".

ولفت إلى أن "طهران ودمشق تواصلان الجهود حول وضع خارطة طريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتصدي للحظر الجائر الذي يفرضه الأعداء".

وخلص عبد اللهيان، إلى القول إن "الترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقة مرهونة بمشاركة وحضور الدول الاقليمية جميعا وبما يشمل سوريا".

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