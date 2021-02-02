إيران: لقاحنا سيدخل الاسواق قريبا ودول مجاورة ترغب به

شفق نيوز/ أعلن محمد مخبر رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني يوم الثلاثاء أن أول لقاح إيراني لفيروس كورونا سيدخل السوق في شهر نيسان/ ابريل المقبل وفقا للخطة المرسومة .

وقال مخبر في تصريح للصحفيين اليوم، إن "عملية إنتاج اللقاح الإيراني، تسير بشكل ممتاز وإن المرحلة الأولى من الاختبار البشري للقاح الإيراني الأول تقترب من الاكتمال"، مشيرا الى أن 56 متطوعا آخرا سيتلقون اللقاح خلال الايام القليلة القادمة، بعدها يتم الانتقال الى المرحلة الثانية" .

واعرب عن أمله "الكبير" ببدء برنامج التطعيم باللقاح الإيراني ضد كورونا بحلول نيسان / أبريل القادم.

ونوه المسؤول الايراني الى ان اللقاح الإيراني يقضي على الفيروس البريطاني المتحور بشكل كامل، ومن المحتمل انه يقضي على فيروسات اخرى يمكن ان تتحور مستقبلا.

وتابع ان دولا عديدة ومن بينها دول مجاورة أعلنت رغبتها في الاستفادة من اللقاح الإيراني لكنها لم تطلب ذلك رسميا بعد.

واوضح انه هناك ثلاثة خطوط اخرى لانتاح لقاحات كورونا في البلاد وصلت مرحلة الاختبار البشري وبانتظار الترخيص من وزارة الصحة لتنفيذ هذه المرحلة .