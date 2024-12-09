إيران.. قنوات اتصال مباشرة مع المعارضة السورية لتجنب "التوتر الإقليمي"

شفق نيوز/ قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، إن طهران أنشأت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا، بعد الإطاحة بحليف طهران بشار الأسد.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الإيراني، قوله، إن "طهران منفتحة على الحوار المباشر مع القيادة الجديدة في سوريا لمنع مسار عدائي بين البلدين".

ولفت المسؤول إلى أن "التواصل مع زعماء المعارضة السورية ضروري من أجل استقرار العلاقات وتجنب المزيد من التوتر في المنطقة".وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن عراقجي قال بشأن مستقبل سوريا: "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري".

وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سوريا مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حاليًا، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".