إيران.. قتلى بانفجار في مصفاة نفط

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بمقتل أشخاص عدة إثر انفجار بمصفاة نفط في بندر عباس جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الإنباء الإيرانية (إرنا)، أن "أشخاصاً عدة قتلوا في الانفجار"، مشيرة إلى أن "المسؤولين لم يصدروا بعد أي بيان بشأن الأمر".

وبحسب مصدر، تحدث للوكالة الإيرانية، فإن الانفجار وقع بعد اشتعال النيران في أحد أفران تكرير النفط في بندر عباس.

إلى ذلك، أبلغت شركة "آفتاب" لتكرير النفط بأن حادث الانفجار بسيطاً ولم يسفر عن سقوط قتلى.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع انفجار في مصفاة بندر عباس بعد تسرب للغاز.