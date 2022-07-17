إيران: قادرون على صناعة قنبلة نووية ولن نفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي

شفق نيوز / قال رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، يوم الأحد، إن بلاده تملك القدرات الفنية على صناعة قنبلة نووية، وأنها أجرت مناورات موسعة بهدف "ضرب العمق الإسرائيلي في حال استُهدفت منشآتنا الحساسة".

وذكر خرازي، في تصريحات صحفية، أن "لا قرار في بلاده بتصنيع قنبلة نووية رغم وجود القدرات الفنية اللازمة لذلك"، مشيراً إلى أن "إسرائيل في مرحلة ضعف، ودعم أمريكا لها لن يعيدها للصدارة".

وتابع: "استهداف أمننا انطلاقاً من دول الجوار، سيُقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل"، مؤكداً عدم تفاوض إيران مع أحد بشأن "البرنامج الصاروخي، والسياسات الإقليمية، لأن ذلك يعني الاستسلام"، حسب قوله.